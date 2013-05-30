Как отдыхаем в июне 2025: календарь праздников

Июнь — один из самых ожидаемых месяцев года: теплая погода, длинные светлые дни, начало сезона отпусков и, главное, дополнительные выходные благодаря государственным праздникам.

В 2025 году россиян ждут приятные сюрпризы — официальные праздничные дни и перенос выходного, благодаря чему можно будет построить мини-отпуск. Сколько выходных в июне 2025 года, когда отдыхаем и как грамотно планировать отдых — в материале Piter.tv.

Сколько отдыхаем в июне 2025 года

В июне всего 30 календарных дней. Из них в 2025 году:

Рабочих дней — 19;

Выходных и праздничных дней — 11;

Сокращённый рабочий день — 11 июня (среда), накануне Дня России. Продолжительность рабочего времени сокращается на один час, как предписывает Трудовой кодекс РФ в преддверии праздничного дня;

12 июня (четверг) — официальный государственный праздник России и нерабочий день согласно статье 112 Трудового кодекса РФ;

Дополнительный выходной — 13 июня (пятница) переносится с субботы 8 марта, которая в 2025 году пришлась на выходной день. Настоящий перенос утвержден постановлением Правительства РФ № 1548 от 28 сентября 2023 года.

Таким образом, россиян ждут четыре выходных подряд — с четверга 12 июня по воскресенье 15 июня.

Таблица: Минтруд РФ

Производственная норма рабочего времени

В зависимости от установленной продолжительности рабочей недели, в июне 2025 года устанавливаются следующие условия:

При 40-часовой неделе — 151 часовой час;

При 36-часовой неделе — 135,8 часа;

При 24-часовой неделе — 90,2 часа.

Эти данные важны для бухгалтеров, кадровиков и работников, рассчитывающих отпускные или заработную плату за месяц.

Другие праздники в июне

Кроме официального Дня России 12 июня, в июне есть ряд знаменательных дат, которые, хотя и не являются выходными, играют культурную и общественную роль:

8 июня (воскресенье) — День активного работника

14 июня (суббота) — Всемирный день донора крови

15 июня (воскресенье) — День медицинского работника

22 июня (воскресенье) — День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны)

28–29 июня — Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге

Как лучше использовать июньские выходные: советы по планированию

Мини-отпуск на 4 дня С 12 по 15 июня — отличный период для недолгого путешествия или загородного отдыха. Если вы планируете полноценный отпуск, его можно грамотно продлить. Например: Возьмите отпуск с 10 по 18 июня (7 рабочих дней) — и получите 9 дней отдыха, включая длинные выходные. Это выгодно в пересчете на отпуск, так как несколько дней охватывают определенные праздники.

Июнь 2025 года дает возможность для короткого отпуска, особенно в период с 12 по 15 июня. Однако, с учетом финансовых аспектов, июнь может быть менее выгодным для отпуска, так как в месяце всего 19 рабочих дней, отпускные прогнозы основаны на рабочих днях. Для более длительного и выгодного отпуска рекомендуется менять в июле или августе, когда количество рабочих дней.

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