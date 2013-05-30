Как отдыхаем в июне 2025: календарь праздников

В 2025 году россиян ждут приятные сюрпризы — официальные праздничные дни и перенос выходного, благодаря чему можно будет построить мини-отпуск. Сколько выходных в июне 2025 года, когда отдыхаем и как грамотно планировать отдых — в материале Piter.tv.
Сколько отдыхаем в июне 2025 года
В июне всего 30 календарных дней. Из них в 2025 году:
Рабочих дней — 19;
Выходных и праздничных дней — 11;
Сокращённый рабочий день — 11 июня (среда), накануне Дня России. Продолжительность рабочего времени сокращается на один час, как предписывает Трудовой кодекс РФ в преддверии праздничного дня;
12 июня (четверг) — официальный государственный праздник России и нерабочий день согласно статье 112 Трудового кодекса РФ;
Дополнительный выходной — 13 июня (пятница) переносится с субботы 8 марта, которая в 2025 году пришлась на выходной день. Настоящий перенос утвержден постановлением Правительства РФ № 1548 от 28 сентября 2023 года.
Таким образом, россиян ждут четыре выходных подряд — с четверга 12 июня по воскресенье 15 июня.
Таблица: Минтруд РФ
Производственная норма рабочего времени
В зависимости от установленной продолжительности рабочей недели, в июне 2025 года устанавливаются следующие условия:
При 40-часовой неделе — 151 часовой час;
При 36-часовой неделе — 135,8 часа;
При 24-часовой неделе — 90,2 часа.
Эти данные важны для бухгалтеров, кадровиков и работников, рассчитывающих отпускные или заработную плату за месяц.
Другие праздники в июне
Кроме официального Дня России 12 июня, в июне есть ряд знаменательных дат, которые, хотя и не являются выходными, играют культурную и общественную роль:
8 июня (воскресенье) — День активного работника
14 июня (суббота) — Всемирный день донора крови
15 июня (воскресенье) — День медицинского работника
22 июня (воскресенье) — День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны)
28–29 июня — Праздник выпускников "Алые паруса" в Петербурге
Как лучше использовать июньские выходные: советы по планированию
Мини-отпуск на 4 дня С 12 по 15 июня — отличный период для недолгого путешествия или загородного отдыха. Если вы планируете полноценный отпуск, его можно грамотно продлить. Например: Возьмите отпуск с 10 по 18 июня (7 рабочих дней) — и получите 9 дней отдыха, включая длинные выходные. Это выгодно в пересчете на отпуск, так как несколько дней охватывают определенные праздники.
Июнь 2025 года дает возможность для короткого отпуска, особенно в период с 12 по 15 июня. Однако, с учетом финансовых аспектов, июнь может быть менее выгодным для отпуска, так как в месяце всего 19 рабочих дней, отпускные прогнозы основаны на рабочих днях. Для более длительного и выгодного отпуска рекомендуется менять в июле или августе, когда количество рабочих дней.
Фото: Pxhere
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