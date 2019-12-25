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В Петербурге увеличат срок работы ярмарок с 30 до 60 дней в квартал
Сегодня, 10:16
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге увеличат срок работы ярмарок с 30 до 60 дней в квартал

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Таким образом депутаты хотят поддержать представителей малого бизнеса.

Депутаты Петербурга в третьем чтении рассмотрели законопроект об увеличении срока работы ярмарок в городе. Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 27 августа.

Изменения внесут в региональный закон "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга". После вступления закона в силу ярмарки смогут работать не 30 дней в квартал, как раньше, а 60 дней.

Авторы инициативы, Алексей Макаров и Александр Ходосок, подчеркнули в пояснительной записке, что в последние годы значительно возросло значение такого формата торговли как ярмарки. Для фермеров и граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство, это едва ли не единственный способ продать свои товары. 

Также в ближайшие годы власти планируют увеличить количество площадей, которые отводятся под ярмарки. 

Фото: пресс-служба Выборгского района ЛО

Теги: земельный участок, ярмарка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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