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Количество мест на петербургских ярмарках увеличат в десять раз
Сегодня, 9:43
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Количество мест на петербургских ярмарках увеличат в десять раз

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Всего будет работать в летнем сезоне около 100 ярмарок.

В Смольном в ближайшие несколько лет планируют увеличить масштаб ярмарок и ярмарочной продукции. Об этом в эфире телеканала "78" заявил председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Изменения произойдут и в неформатной торговле в нестационарных местах. По словам Ситова, она является "акселератором для малого бизнеса". 

Летом в городе пройдет около 100 ярмарок. Сейчас работают 12.

Напомним, что депутаты хотят увеличить срок работы ярмарок с 30 до 60 дней в квартал. Законопроект прошел второе чтение. 

Фото: PhotoMIX Company / Pexels

Теги: торговля, ярмарка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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