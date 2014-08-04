Количество мест на петербургских ярмарках увеличат в десять раз

Всего будет работать в летнем сезоне около 100 ярмарок.

В Смольном в ближайшие несколько лет планируют увеличить масштаб ярмарок и ярмарочной продукции. Об этом в эфире телеканала "78" заявил председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Изменения произойдут и в неформатной торговле в нестационарных местах. По словам Ситова, она является "акселератором для малого бизнеса".

Летом в городе пройдет около 100 ярмарок. Сейчас работают 12.

Напомним, что депутаты хотят увеличить срок работы ярмарок с 30 до 60 дней в квартал. Законопроект прошел второе чтение.

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