Ярмаркам в Петербурге могут разрешить работать восемь месяцев в году

На данный момент ярмарка может работать 30 дней в квартал.

Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект о увеличении сроков работы ярмарок в городе. Об этом 7-го июня сообщила пресс-служба ЗакСа.

Изменения хотят внести в региональный закон "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга". Допустимые сроки использования земельных участков для размещения ярмарок могут увеличить с 30 до 60 дней в квартал.

Таким образом парламент хочет поддержать предприятия малого бизнеса, а также обеспечить жителей Петербурга сельскохозяйственной продукцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Гороховой незаконное кафе выселили из здания нежилого фонда.

Фото: пресс-служба Выборгского района ЛО