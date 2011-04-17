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Ярмаркам в Петербурге могут разрешить работать восемь месяцев в году
Сегодня, 14:25
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Ярмаркам в Петербурге могут разрешить работать восемь месяцев в году

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На данный момент ярмарка может работать 30 дней в квартал.

Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект о увеличении сроков работы ярмарок в городе. Об этом 7-го июня сообщила пресс-служба ЗакСа.

Изменения хотят внести в региональный закон "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга". Допустимые сроки использования земельных участков для размещения ярмарок могут увеличить с 30 до 60 дней в квартал. 

Таким образом парламент хочет поддержать предприятия малого бизнеса, а также обеспечить жителей Петербурга сельскохозяйственной продукцией. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Гороховой незаконное кафе выселили из здания нежилого фонда. 

Фото: пресс-служба Выборгского района ЛО

Теги: закс петербурга, малый бизнес, ярмарка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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