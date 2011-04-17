Ярмаркам в Петербурге могут разрешить работать восемь месяцев в году

Депутаты Петербурга рассмотрят законопроект о увеличении сроков работы ярмарок в городе. Об этом 7-го июня сообщила пресс-служба ЗакСа.
Изменения хотят внести в региональный закон "О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга". Допустимые сроки использования земельных участков для размещения ярмарок могут увеличить с 30 до 60 дней в квартал.
Таким образом парламент хочет поддержать предприятия малого бизнеса, а также обеспечить жителей Петербурга сельскохозяйственной продукцией.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Гороховой незаконное кафе выселили из здания нежилого фонда.
Фото: пресс-служба Выборгского района ЛО
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