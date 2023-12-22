Пакет социальных гарантий для семей участников СВО продлен в Петербурге

Все расходы компенсируют из городской казны.

В эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов сообщил о том, что пакет социальных гарантий для семей участников СВО продлевается на 2024 год в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник" 9 января.

Продолжаем его расширять по поручению президента России. Правительство Санкт‑Петербурга предоставило им право бесплатного посещения городских объектов культуры. Это 25 музеев, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и Ленинградский зоопарк. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, речь идет о бесплатных питании и проезде в общественном транспорте, поездах пригородного сообщения для детей участников СВО. Все расходы компенсируют из городской казны.

Ранее мы рассказывали о том, что Рождество в Таврическом дворце прошло для детей участников СВО.

Фото: Piter.TV