Рождество в Таврическом дворце прошло для детей участников СВО

В рамках празднования Рождества Христова в Таврическом дворце прошла праздничная ёлка для детей участников СВО. Торжество было организовано по инициативе председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко.
Гостями праздника стали 700 детей из Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Ленинградской и Мурманской областей.
Красочные декорации, посвящённые истории Рождества, спектакль "Щелкунчик" и, конечно же, подарки – все это ждало ребят в одном из самых прекрасных дворцов Северной столицы.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Pxhere
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