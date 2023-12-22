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Рождество в Таврическом дворце прошло для детей участников СВО
Сегодня, 9:55
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Рождество в Таврическом дворце прошло для детей участников СВО

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В рамках празднования Рождества Христова в Таврическом дворце прошла праздничная ёлка для детей участников СВО. Торжество было организовано по инициативе председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко.

Гостями праздника стали 700 детей из Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Ленинградской и Мурманской областей.

Красочные декорации, посвящённые истории Рождества, спектакль "Щелкунчик" и, конечно же, подарки – все это ждало ребят в одном из самых прекрасных дворцов Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, таврический дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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