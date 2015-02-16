В приложении "Парковки Петербурга" сессия теперь продлевается автоматически

По умолчанию приложение предложит продлить сессию на 60 минут.

В мобильном приложении "Парковки Петербурга" появилась опция, с помощью которой можно автоматически продлевать парковочную сессию. Об этом 27 ноября сообщили в городском комитете по транспорту.

Нововведение позволит исключить получение штрафа за просроченную стоянку, а также сэкономит время водителям. Функцию получится активировать на этапе оплаты парковки, нажав на переключатель. По умолчанию приложение предложит продлить сессию на 60 минут.

По окончании указанного автомобилистом времени для автоматического продления парковочной сессии, она снова автоматически продлится. Если добавленного времени будет в избытке, автовладелец может вручную завершить парковочную сессию в приложении и покинуть место стоянки. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Средства, которые уплачены сверху, вернут на виртуальный парковочный счет.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Петербурга выявили 33 нарушения правил парковки во дворах.

Фото: Piter.TV