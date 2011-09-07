Подозреваемому в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге продлили арест до 31 мая

Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей для обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика до конца мая. Мужчину, который также обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, оставили в СИЗО, несмотря на то, что он не смог присутствовать на заседании из-за прохождения психиатрической экспертизы. Защита не возражала против продления меры пресечения, сообщает Объединенная пресс-служба судов петербурга.

Напомним, что трагедия произошла в начале 2026 года: о пропаже мальчика стало известно 30 января. На его поиски вышли более 200 волонтеров. Позже правоохранительные органы задержали 38-летнего мужчину из ЛНР, который признался в том, что заманил ребенка на встречу и убил его после вспыхнувшей ссоры.

По предварительным данным, ребенок был еще жив в момент, когда его жестоко убивали — топили в водоеме рядом с деревней Большое Забородье в Ленинградской области. Подозреваемый также сообщил, что после содеянного он пошел на свидание с женщиной.

