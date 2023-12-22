Петербургский суд продлил арест треш-блогерам

В уголовном деле о нападении фигурируют 15 молодых людей.

Октябрьский районный суд вынес постановление о продлении мер пресечения в виде заключения под стражу до 15 апреля 2024 года в отношении восьми треш-блогеров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, участники "азербайджанской мафии" осенью прошлого года наносили физический вред петербуржцам, снимали эти действия на камеру телефона и выкладывали видео в tg-канал. В уголовном деле о нападении фигурируют 15 молодых людей. В их числе – несовершеннолетние и уроженцы Таджикистана и Азербайджана.

Ранее арест продлевали лидеру группировки – 18-летнему Туралу Мамедову. Именно его подозревают в создании банды.

Фото: Piter.TV