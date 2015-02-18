Продажи смартфонов в Петербурге увеличились на 21%

Наиболее популярными брендами в Петербурге остаются Apple, Samsung и Xiaomi, тогда как OnePlus, TECNO и Google продемонстрировали наибольший рост продаж.

Эксперты Авито проанализировали динамику продаж смартфонов на платформе в III квартале 2024 года, сравнив показатели с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2023 года. Наиболее популярными брендами в Петербурге остаются Apple, Samsung и Xiaomi, тогда как OnePlus, TECNO и Google продемонстрировали наибольший рост продаж.

В III квартале объем продаж смартфонов через платформу Авито в Петербурге увеличился на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом продажи новых смартфонов показали значительный рост — на 21%. Несмотря на это, подержанные устройства по-прежнему составляют значительную долю рынка — 75%.

Руководитель направления "Электроника и бытовая техника" в Авито Павел Комаров отметил две ключевые тенденции 2024 года: ускоренный рост продаж новых смартфонов по сравнению со вторичным рынком и укрепление позиций китайских брендов благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, официальному импорту и наличию сертифицированных сервисных центров.

Среди наиболее популярных брендов Apple продолжает удерживать лидерские позиции с долей продаж 68%. За третий квартал 2024 года продажи новых iPhone на платформе увеличились на 30%, а средняя цена таких устройств составила 59 300 рублей. Смартфоны Apple, купленные с рук, обошлись покупателям в среднем в 30 600 рублей.

На втором месте оказался Samsung с долей в 14%. Продажи новых смартфонов этого бренда за квартал выросли на 15%, а их средняя стоимость составила 48 100 рублей. Поддержанные модели продавались в среднем за 20 500 рублей.

Замыкает топ-3 Xiaomi с долей 10%. В третьем квартале текущего года спрос на новые устройства этого бренда вырос на 12%. Средняя цена нового смартфона Xiaomi на платформе составляет 29 600 рублей, а подержанный — 9 300 рублей.

Что касается роста продаж, здесь лидируют смартфоны OnePlus — их популярность увеличилась на 55% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена таких смартфонов на Авито — 54 900 рублей за новое устройство и 23 000 рублей за подержанное.

Также возрос интерес к новым китайским брендам, таким как TECNO, чьи продажи увеличились на 29%. Средняя стоимость новых моделей TECNO составляет 13 500 рублей, а поддержанных — 8 100 рублей. Продажи смартфонов Google также показали положительную динамику, увеличившись на 17%. Новый смартфон Google на платформе стоит в среднем 43 100 рублей, а на вторичном рынке — 23 600 рублей.

Однако в третьем квартале отмечалось снижение спроса на смартфоны HONOR (-17%) и HUAWEI (-6%).