Более 10 тыс. автомобилей было продано за октябрь в Петербурге

В октябре 2025 года жители Петербурга приобрели 10 409 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на автомобильного эксперта, автора канала AutoRun SPb Дениса Гаврилова.

Этот показатель демонстрирует рост на 32% по отношению к сентябрьскому результату. Продажа более 10 тыс. новых автомобилей за месяц зафиксирована в Северной столице уже в третий раз за год.

Преодолеть планку в 10 тыс. проданных транспортных средств в 2024 году удавалось дважды — в сентябре и октябре. Тем не менее, сравнивая нынешний октябрь с прошлогодним, отмечено уменьшение объёма реализации на 3%.

Фото: Pxhere