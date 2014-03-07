Эксперты объяснили петербуржцам причины подорожания антидепрессантов

Специалисты связывают возникновение депрессивных расстройств с нарушением баланса нейромедиаторов мозга — дофамина, норадреналина и серотонина, играющих важнейшую роль в формировании настроения и эмоций человека.

Продажи антидепрессантов в городских аптеках стремительно растут на фоне увеличения количества случаев депрессий среди жителей — за последние 6 месяцев число проданных упаковок увеличилось на 24% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Аналитики утверждают, что Петербург занимает вторую позицию в стране по количеству реализуемых антидепрессантов, уступая лидерство только столице, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Специалисты связывают возникновение депрессивных расстройств с нарушением баланса нейромедиаторов мозга — дофамина, норадреналина и серотонина, играющих важнейшую роль в формировании настроения и эмоций человека. Данные вещества обеспечивают взаимодействие нервных клеток друг с другом, способствуя нормальной передаче импульсов в центральной нервной системе. Их дисбаланс способен спровоцировать развитие депрессии и иных болезней.

Николай Беспалов, директор по развитию фармацевтической компании RNC Pharma, указал изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что лидируют на рынке антидепрессантов два класса препаратов: селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН), составляющие 47% и 34% рынка антидепрессантов Петербурга соответственно. Современные препараты демонстрируют высокую эффективность и минимальное количество побочных реакций. Старые поколения лекарств, такие как трициклические антидепрессанты, используются реже из-за большого списка возможных осложнений и противопоказаний.

Специалистами отмечена сезонность спроса на антидепрессанты: традиционно первый всплеск регистрируется весной (особенно в марте—мае), второй — зимой (декабрь), хотя рост интереса начинается уже осенью (октябрь—ноябрь). Минимальным потребление оказывается в зимние месяцы января-февраля.

Причиной устойчивого роста популярности антидепрессантов называют несколько факторов. Прежде всего, депрессия перестаёт восприниматься исключительно как причина для самостоятельного лечения народными средствами или алкоголем, а рассматривается как заболевание, нуждающееся в консультации врача и профессиональном подходе. Такая тенденция отражает позитивные сдвиги в восприятии проблемы обществом. Во-вторых, врачи приобретают всё больший опыт назначения адекватного медикаментозного лечения, осознавая важность воздействия на корень заболевания, а не только на поверхностные проявления симптомов.

Член комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению Санкт-Петербурга Вячеслав Бороденчик выразил мнение, что расширение спроса обусловлено распространённостью психологической грамотности и диагностикой психоэмоциональных нарушений, а также негативными последствиями пандемии COVID-19. Важно отметить, что доступность покупки антидепрессантов значительно расширяется: лекарства легко приобрести как в стационарных медицинских учреждениях и аптеках по рецепту, так и дистанционно через интернет-платформы.

