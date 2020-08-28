  1. Главная
Мундеп из Петербурга предложил разрешить траты маткапитала на детские коляски и автомобильные кресла
Мундеп из Петербурга предложил разрешить траты маткапитала на детские коляски и автомобильные кресла

Программа регулярно совершенствовалась, увеличивались не только выплаты семьям, но и спектр направлений расходования средств. 

Муниципальный депутат посёлка Шушары в Петербурге и глава Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров выступил с предложением разрешить родителям приобретать детскую мебель и аксессуары, такие как коляски, кровати и автокресла, используя средства материнского капитала. Своё предложение он направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщается в публикации RT.

Ветров подчеркнул, что за прошедшие с введения материнского капитала годы данная мера зарекомендовала себя как эффективная поддержка семьи, способствующая повышению рождаемости. Программа регулярно совершенствовалась, увеличивались не только выплаты семьям, но и спектр направлений расходования средств. 

Несмотря на это, некоторые необходимые товары для младенцев остаются вне перечня покупок, финансируемых сертификатом.

Ранее мы сообщили о том, что региональный маткапитал в Петербурге могут разрешить тратить на физкультурно-оздоровительные занятия.

Фото: Pxhere

