Доля продаж азиатской косметики в Петербурге достигла 33,6% от общероссийских показателей

В совокупности Северо-Западный федеральный округ обеспечивает 35,5% всех продаж, что подчёркивает статус Петербурга как законодателя косметических трендов.

В Петербурге стремительно развивается тенденция на использование корейской и японской косметики. Последнее исследование аналитиков сети гипермаркетов "О"КЕЙ" демонстрирует существенные перемены в структуре потребительского спроса, пишет "Петербургский дневник".

Петербург занимает лидирующее положение по объему продаж азиатской косметики в России, занимая внушительные 33,6% от общего объёма национального рынка. В совокупности Северо-Западный федеральный округ обеспечивает 35,5% всех продаж, что подчёркивает статус Петербурга как законодателя косметических трендов.

В 2025 году сегмент мужской косметики пережил резкий всплеск активности, демонстрируя рост на 16% по сравнению с предыдущим годом. Основной двигатель спроса — молодёжь в возрастной группе 18–25 лет, параллельно растёт заинтересованность женщин старше 45 лет, предпочитающих антивозрастные кремы и концентрированные сыворотки с новыми технологиями.

Особой популярностью пользуются увлажняющие средства, обеспечивающие глубокое питание кожи, составляющие 64% продаж. Данный тренд обусловлен особенностями местного климата — частыми порывистыми ветрами и высокой влажностью. Второе место занимают декоративная косметика, придающая коже сияние и равномерный оттенок (22,1%), средства борьбы с пигментными пятнами (18%), антивозрастные препараты (13,7%) и экспресс-уходовые линейки (SOS-средства).

Самыми популярными товарами среди ассортимента азиатских брендов в Петербурге стали бальзамы, шампуни, кондиционеры для волос, бытовая химия, включая моющее средство для посуды и пятновыводители, туалетное твёрдое мыло и продукция по уходу за кожей тела. По данным аналитиков крупной розничной сети "О"Кей", соотношение продаж уходовой и декоративной косметики в 2025 году составляет 76% к 24%. Актуальность тенденции "bare skin" стимулирует переход потребителя от декоративных средств к средствам ухода за кожей.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на готовую еду в Петербурге увеличился почти на 20%.

Фото: Freepik

