В Петербургу начали продавать автомобили Omoda российской сборки

Автоэксперт Денис Гаврилов сообщил в своём Telegram-канале о старте продаж в Петербурге автомобилей китайской марки Omoda, собранных непосредственно в России. Он указал, что в ноябре-декабре 2025 года в городе было поставлено на учёт 37 автомобилей бренда Omoda отечественного производства.

Основную долю, а именно 36 экземпляров, составляют автомобили класса кроссовер модели C7. Ещё одна машина представлена моделью C5.

Сборка указанных моделей осуществляется на заводе "Автотор", находящемся в Калининградской области. Между тем, в феврале появилась информация о намерении перенести производственные мощности на территорию бывшего предприятия General Motors в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых автомобилей в Петербурге в январе рухнули на 12%.

Фото: Telegram / AutoRun SPb