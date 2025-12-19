Продажи новых автомобилей в Петербурге в январе рухнули на 12%

Рынок новых легковых машин в Петербурге показал минимум за три года.

В Санкт-Петербурге по итогам января зарегистрировали более четырех с половиной тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, при этом рынок показал заметное снижение по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

По итогам января в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 4521 единица новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие данные привел автоэксперт Денис Гаврилов. Эксперт отметил, что текущие показатели стали самыми низкими для января за последние три года. По его словам, снижение спроса отражает общее замедление автомобильного рынка в начале года.

Дополнительные данные о структуре продаж по брендам и моделям не приводятся.

Фото: Piter.TV