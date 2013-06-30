Петербург стал лидером по продажам арбузов и дынь этим летом

Традиционно наибольшим спросом пользуются традиционные красные арбузы, однако в нынешнем сезоне покупатели активно обратили внимание на экзотичные жёлтые сорта, увеличив спрос на них на целых 40%.

Самыми активными потребителями арбузов и дынь этим летом стали жители Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные исследования сети супермаркетов "О"кей", представленные агентством ТАСС.

В рейтинг городов-лидеров по объёму продаж бахчевых культур, помимо северной столицы, попали Москва, Омск, Иркутск и Нижний Новгород. Статистика показывает, что арбузы приобретаются жителями значительно активнее — в четыре раза чаще, чем дыни. Вместе с тем спрос на дыни заметно повысился — на 16%, если сравнивать с показателями лета 2024 года.

Традиционно наибольшим спросом пользуются традиционные красные арбузы, однако в нынешнем сезоне покупатели активно обратили внимание на экзотичные жёлтые сорта, увеличив спрос на них на целых 40%.

Среди любителей дынь выделяются приверженцы проверенных временем сортов "Колхозница" и "Торпеда", занимающие верхние строчки рейтинга по количеству покупок. Тем не менее, россияне постепенно расширяют круг предпочтений, увеличив на 10% долю необычных разновидностей дыни.

Ранее мы сообщили о том, что безопасность картофеля на прилавках магазинов проверили в Петербурге.

Фото: Pxhere