Безопасность картофеля на прилавках магазинов проверили в Петербурге

21 апреля 2025 года специалистами СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" были отобраны пробы картофеля, реализуемого различными производителями в магазинах Петербурга. Образцы продовольствия переданы на исследование в аккредитованную лабораторию учреждения "ПЕТЭКС" для проверки соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

Проведение лабораторных анализов предусматривало проверку продукта по ряду физикохимических характеристик, таких как масса нитратов, концентрация тяжелых металлов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), а также наличие остатков пестицидов (суммарное количество изомеров гексахлорциклогексана и общее содержание инсектицида ДДТ вместе с его производными).

Итоги лабораторных тестов показали полное соответствие всех пяти исследованных проб картофеля установленным санитарным нормам, указанным в пункте 6 Приложения 3 ТР ТС 021/2011 по параметрам содержания нитратов, тяжёлых металлов и остаточных следов пестицидов.

Полный отчет о проведенных исследованиях доступен на специализированном ресурсе по защите потребительских прав в подразделе "Качественная продукция".

