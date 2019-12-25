Продажи антидепрессантов растут в Петербурге

На втором месте оказались нейролептики, применяемые для подавления нервной деятельности при психических расстройствах, их продажи увеличились на 20% до 337 147 упаковок.

За первые десять месяцев текущего года в аптеках Петербурга было продано на 23% больше антидепрессантов по сравнению с тем же периодом 2023 года — общее количество составило 1,1 миллиона упаковок. Эти данные были предоставлены аналитиками DSM Group изданию "Ведомости Северо-Запад".

Среди всех лекарственных средств, предназначенных для лечения нервных заболеваний, именно антидепрессанты продемонстрировали наиболее значительный рост в натуральном выражении. На втором месте оказались нейролептики, применяемые для подавления нервной деятельности при психических расстройствах, их продажи увеличились на 20% до 337 147 упаковок.

Однако продажи анксиолитиков (транквилизаторов), используемых для кратковременной терапии тревожных состояний, снизились на 7% до 507 224 упаковок. Продажи психостимуляторов и ноотропов, улучшающих когнитивные функции, уменьшились незначительно — на 2%, составив 1,37 миллиона упаковок. Всего за указанный период жители Петербурга приобрели около 3,5 миллионов упаковок различных препаратов для нервной системы, что на 7% превышает показатели того же периода 2023 года.

Что касается финансовых показателей, то все группы медикаментов показали положительную динамику. Наибольшее увеличение расходов зафиксировано на нейролептики — они выросли на 40% до 261,51 миллиона рублей. Лидирующие позиции в этой категории заняли аналоги препарата "Сероквель" производства британской компании AstraZeneca и "Кветиапин", которые часто применяют при психозах и биполярных расстройствах.

Расходы на покупку антидепрессантов в январе-октябре этого года достигли отметки в 1,12 миллиарда рублей, что на 29% выше уровня предыдущего года. Основную часть этих трат составляют такие препараты, как "Ципралекс" датского производителя H. Lundbeck и "Триттико" итальянской компании Angelini. Кроме того, увеличились затраты на приобретение психостимуляторов и ноотропов, а также транквилизаторов — на 14% до 830,49 миллиона рублей и 196,93 миллиона рублей соответственно. В целом, петербуржцы за первые десять месяцев этого года потратили на лекарства для нервной системы 2,68 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем за тот же период 2023 года.

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Фото: Piter.TV