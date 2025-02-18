Продажи внедорожников суббренда Changan стартовали в Петербурге

В Петербурге, в одном из дилерских центров Changan, состоялась презентация первого внедорожника Deepal G318. Как сообщил автоэксперт Денис Гаврилов, речь идет о мощном гибридном автомобиле с полным приводом.

Особенностью модели является техническая компоновка: под капотом установлены два электромотора и один бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Суммарная отдача такой силовой установки достигает 439 лошадиных сил. При этом производитель заявляет впечатляющий запас хода — более 1000 километров на одной заправке и зарядке. Для российского рынка внедорожник доступен в двух комплектациях.

Стоит отметить, что Deepal является одним из дочерних суббрендов китайского концерна Changan. Производство этих автомобилей было локализовано в России: сборка налажена на мощностях завода "Автотор" в Калининградской области с начала текущего года. Кроме того, в 2025 году на отечественный рынок вышло и премиальное подразделение Changan — компания Avatr Technology.

Фото: пресс-служба Changan