Незаменимые мелочи для автомобилиста: топ полезных гаджетов весны 2026

Весна 2026 года принесла в мир автотоваров новые полезные тренды. Современные аксессуары стали не только доступнее, но и заметно удобнее. Портал 110km.ru рассказал, какие устройства действительно облегчают жизнь водителя и почему их стоит приобрести именно сейчас.

Пылесосы: чистота без лишних хлопот

Пыль и мусор в салоне — проблема, особенно в межсезонье. Компактные аккумуляторные пылесосы позволяют быстро навести порядок даже в труднодоступных местах. Они легкие, оснащены эффективной фильтрацией и вместительным контейнером.

Видеорегистраторы: безопасность на дороге

Современные модели записывают видео в Full HD, имеют широкий угол обзора и Wi-Fi для передачи файлов на смартфон. G-сенсор автоматически сохраняет важные моменты, а экран делает просмотр удобным.

Держатели и зарядки: смартфон всегда под рукой

Смартфон заменил навигатор, поэтому надежный держатель с беспроводной зарядкой — must-have для водителя. Он обеспечивает удобный доступ к устройству и держит его заряженным в пути.

Стеклоочистители: идеальная видимость

Новые стеклоочистители с функцией всасывания жидкости быстро убирают грязь и влагу с лобового стекла. Они работают от аккумулятора и могут пригодиться не только в машине, но и дома.

Органайзеры и салфетки: порядок в салоне

Органайзеры помогают навести порядок в багажнике, а салфетки из микрофибры — быстро убрать пыль и ухаживать за поверхностями без царапин.

Автовизитки: решение проблем с парковкой

Компактные таблички с номером телефона — простой способ избежать конфликтов на парковке. Они долговечны, не выгорают и всегда остаются читаемыми.

Где покупать?

Большинство аксессуаров удобно заказывать онлайн. Это позволяет сравнить модели, почитать отзывы и выбрать лучший вариант с доставкой и гарантией.

Современные автотовары — это не просто мелочи, а реальные помощники, которые делают поездки комфортнее и безопаснее.

