От "Ё-мобиля" до Aurus: почему российские автомобили не выходят на мировой уровень

Несмотря на то, что в России ежегодно выпускается большое количество автомобилей, большинство из них основано на зарубежных технологиях. Портал 110km.ru разобрался, почему российские попытки создать собственный серийный автомобиль сталкиваются с трудностями, какие проекты не достигли стадии производства и что препятствует дальнейшему развитию автомобильной промышленности.

За последние два десятилетия в России наблюдались многочисленные амбициозные проекты, которые обещали революционизировать автомобильный рынок. Тем не менее, практически все они заканчивались либо скандальной ликвидацией, либо незаметным прекращением деятельности. Примером служит компания Marussia Motors, основанная Николаем Фоменко, которая за шесть лет своего существования так и не смогла выйти на стабильные продажи, оставив после себя лишь прототипы. Основными причинами провала стали отсутствие ясной стратегии, недостаток опыта управления и недостаточная государственная поддержка. Сложившиеся экономические трудности и введённые санкции только усилили негативные последствия.

Ещё одним ярким примером неудачного стартапа является проект "Ё-мобиль", запущенный Михаилом Прохоровым. Несмотря на то, что предварительный спрос превысил запланированные объёмы выпуска, спустя четыре года проект был закрыт, а права на технологию переданы государству за минимальную компенсацию. Аналогично, электромобиль Zetta из Тольятти не добрался до производственной линии, поскольку компания оказалась вовлечённой в обвинения в хищении государственных средств. Проект "Монарх", заявлявший о выпуске премиум-электрокара, также исчез из поля зрения общественности после первоначального объявления.

Единственным исключением, заслуживающим внимания, является проект Aurus, разработанный в рамках программы "Кортеж". Автомобили представительского класса с гибридными двигателями и современными средствами безопасности стали символом технического прогресса. Однако их производство ограничено небольшими партиями, что не позволяет решить проблему отсутствия массовых отечественных моделей.

Основная общая черта большинства российских автомобильных стартапов — это недооценка объёма необходимых инвестиций и сложности выхода автомобиля на рынок. Создание новой платформы и запуск производственного процесса требует не только значительных финансовых ресурсов, но и многолетнего опыта. Часто проекты ограничивались разработкой прототипов, игнорируя дорогостоящий этап промышленного внедрения. В конечном счёте, утрата интереса инвесторов приводила к заморозке проектов.

Дополнительной проблемой остаётся высокая степень зависимости от зарубежной технической базы, особенно в области двигателей и трансмиссий. Недавно стало известно, что двигатель для нового кроссовера Lada Azimut будет разработан совместно с китайской стороной. Российские инженеры пока не способны предложить конкурентоспособные решения, соответствующие стандартам европейских аналогов по надёжности и качеству. Недостаточность квалифицированной рабочей силы усугубляет ситуацию: опытные специалисты эмигрируют за рубеж, а молодые кадры зачастую выбирают альтернативные профессиональные пути.

Последние годы автомобильные производители сосредоточились на разработке электромобилей. Преимущество этого подхода состоит в отсутствии необходимости разработки сложных двигателей внутреннего сгорания, а опыт в электрических системах уже накоплен в смежных отраслях. Особенно важно, что многие проекты электромобилей изначально создаются с учётом существующих производственных мощностей и поддержкой крупных компаний, таких как "Росатом".

За прошедшие пять лет возникло несколько многообещающих разработок. Компания "КамАЗ" и "Ростех" представили концепт электромобиля "Кама-1", а наиболее обсуждаемым проектом является "Атом", подготовка которого к производству уже началась на заводе "Москвич". В секторе грузовых перевозок выделяется автономный тягач Navio L5, оборудованный современными системами безопасности и автоматики.

Однако успешность новых электромобилей будет зависеть от развития сопутствующей инфраструктуры. Согласно проведённым исследованиям, только 12% автовладельцев готовы перейти на электрические автомобили, основной причиной отказа является дефицит зарядочных станций. Вместе с тем, к 2030 году планируется увеличение числа зарядных устройств до 72 тысяч, что способно кардинально изменить ситуацию.

Фото: Aurus