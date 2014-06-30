В российских поездах появятся семейные купе для пассажиров с детьми

Такие купе оборудуют в первом отсеке каждого вагона (кроме штабного).

Компания "Российские железные дороги" представила новый формат купе для путешественников с детьми. Специальные семейные места получили название "Мама+" и станут частью обновлённого пассажирского подвижного состава. Об этом сообщил портал 110km.ru.

Такие купе оборудуют в первом отсеке каждого вагона (кроме штабного). Главная особенность — увеличенное нижнее спальное место. Оно стало шире примерно на 23 сантиметра, чтобы родитель мог комфортно разместиться вместе с ребёнком. По задумке разработчиков, это должно сделать поездки с малышами более удобными и безопасными.

Интерьер семейных купе выполнен в ярких и тёплых цветах. Дизайн рассчитан на то, чтобы создать спокойную и уютную атмосферу для маленьких пассажиров. Новые купе появятся в вагонах габарита Т — это модернизированные составы с увеличенным кузовом и более просторным салоном.

Обновление коснулось не только семейных мест. В новых вагонах увеличили размеры пассажирского салона почти на три метра, благодаря чему внутри размещается до десяти купе. Спальные полки тоже стали просторнее: их ширина выросла на несколько сантиметров, а длина верхних и нижних мест увеличилась.

Комфорт пассажиров повышают и современные технические решения. В каждом купе можно регулировать температуру, установлены индивидуальные светильники и небольшие сейфы. Также предусмотрены розетки, USB-порты и беспроводные зарядки для гаджетов. Для пассажиров верхних полок добавлены отдельные столики. В вагоне оборудованы две санитарные комнаты и душевая кабина.

Первые такие составы уже начали поступать в парк РЖД. В 2025 году Тверской вагоностроительный завод передал компании 12 новых вагонов габарита Т, включая штабные. В дальнейшем перевозчик планирует расширять линейку современных вагонов — к 2027 году ожидается выпуск обновлённых вагонов СВ, люкс и вагонов-ресторанов.

Фото: пресс-служба РЖД