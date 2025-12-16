В Ломоносове за 28,4 млн рублей продают исторический терем

Дом площадью 475,6 квадратных метров был построен в 1916 году.

В Ломоносове выставлен на продажу объект культурного наследия регионального значения. Это деревянный терем, который в прошлом году вошел в программу приватизации. Здание можно купить за 28,4 млн рублей, пишет 19 июня Neva.Today.

Комитет имущественных отношений Петербурга разместил на портале госзакупок лот на улице Сафронова. Торги стартуют 28 июля. Дом площадью 475,6 квадратных метров был построен в 1916 году в стиле северного модерна. Его возводили для семьи генерал-майора Леонтия Гапонова, возглавлявшего Офицерскую стрелковую школу Ораниенбаума. Последний пользователь терема – Детская школа искусств имени Стравинского.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продают этаж из шести комнат за 355 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)