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В Ломоносове за 28,4 млн рублей продают исторический терем
Сегодня, 12:39
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В Ломоносове за 28,4 млн рублей продают исторический терем

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Дом площадью 475,6 квадратных метров был построен в 1916 году.

В Ломоносове выставлен на продажу объект культурного наследия регионального значения. Это деревянный терем, который в прошлом году вошел в программу приватизации. Здание можно купить за 28,4 млн рублей, пишет 19 июня Neva.Today

Комитет имущественных отношений Петербурга разместил на портале госзакупок лот на улице Сафронова. Торги стартуют 28 июля. Дом площадью 475,6 квадратных метров был построен в 1916 году в стиле северного модерна. Его возводили для семьи генерал-майора Леонтия Гапонова, возглавлявшего Офицерскую стрелковую школу Ораниенбаума. Последний пользователь терема – Детская школа искусств имени Стравинского. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продают этаж из шести комнат за 355 млн рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: госзакупки, ломоносов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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