Летом в Петербурге было продано более 7,7 тыс. квартир в новостройках

Эксперты платформ "Яндекс.Недвижимость" и "Пульс продаж новостроек" проанализировали динамику рынка недвижимости в крупных городах России за летний период 2025 года. Результаты исследования показывают увеличение количества сделок на первичном рынке жилья в большинстве мегаполисов страны.

Так, в летние месяцы число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в целом по городам-миллионерам выросло на 11% по сравнению с показателями весны. Общий объем составил 55,4 тысячи сделок, в то время как весной насчитывалось 50 тысяч соглашений.

Среди лидеров роста выделяются Самара, продемонстрировавшая резкий скачок в 74%, а также Нижний Новгород с приростом в 44%, Краснодар — плюс 43%, Уфа — плюс 38%, Омск — плюс 31% и Воронеж — плюс 29%. Напротив, Москва, Казань и Красноярск отмечены небольшим спадом активности, не превышающим 3%.

Петербург сохранил позицию второго по объему сделок после столицы, показав умеренное повышение показателя на 4% — летом в городе было зафиксировано более 7,7 тысячи приобретенных квартир в новостройках. Ленинградская область также подтвердила положительную тенденцию, увеличив активность покупателей на 8% и достигнув уровня в 4 тысячи сделок.

Таким образом, в топ-5 регионов по числу купленных квартир вошли Москва (примерно 17,8 тысячи), Петербург (почти 7,7 тысячи), Екатеринбург (свыше 5,2 тысячи), Краснодар (более 4,2 тысячи) и Ростовна-Дону (около 3,3 тысячи). При этом столица показала скромное сокращение покупок на 1%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге средняя стоимость "квадрата" в студиях выросла почти на 15%.

