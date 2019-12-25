Петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя несовершеннолетним

Жителя Красносельского района привлекают к административной ответственности во второй раз.

Суд оштрафовал гражданина, который продал алкогольный напиток несовершеннолетней девушке. Он сделал это не в первый раз, рассказала пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

Суд установил, что подсудимого привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему в ноябре 2019-го года. В июле 2020 он вновь повторил свой поступок в Красносельском районе.

Продавца признали виновным и назначили штраф в размере 15 тыс. рублей. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка отсудила у навязавшей ей кредит компании почти 235 тысяч рублей.

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