Петербурженка отсудила у навязавшей ей кредит компании почти 235 тысяч рублей

Во время массажа женщину уговорили оформить кредит на 130 199 рублей на приобретение товаров.

Невский районный суд Петербурга вынес решение по иску местной жительницы к ООО "Омазон" о расторжении договора купли-продажи товара ненадлежащего качества. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Женщина пояснила, что в октябре 2019 года ее пригласили на презентацию новых медицинских технологий. Там должны были бесплатно оказать услуги по массажу, чтобы продемонстрировать оборудование.

Организаторы показали посетителям массажные накидки, массажёры, беспроводные пылесосы, шерстяные изделия и другие товары. Также участникам провели массажные сеансы от 5 до 15 минут. Во время массажа женщину уговорили оформить кредит на 130 199 рублей на приобретение товаров.

Спустя два дня женщина поняла, что ей не предоставили достоверную и всю необходимую информацию о товаре. Она попыталась вернуть свои деньги у компании, но от них не последовало ответа.

Суд принял отказ от исполнения договора, взыскав с компании почти 235 тысяч рублей в пользу петербурженки и ещё 121 180 рублей штрафа.

Ранее россиянка отсудила у авиакомпании 30 тыс. рублей за то, что ее не пустили на рейс в Петербурге.

Фото: Piter.TV