В 2019 году россияне чаще всего покупали яблочный сок

Литр сока в Петербурге стоит 85 рублей.

Россияне чаще всего покупают яблочный сок, на втором месте по популярности — апельсиновый напиток, на третьем — мультифруктовый. Об этом сообщила пресс-служба ОФД "Такском".

За год продажи соков практически не выросли (+1%), чего не скажешь о цене, возросшей на 4,5% с октября прошлого года и составившей 83 рубля за литр в текущем месяце. Что касается сезонности напитков, то декабрь — это пик спроса на соки, сентябрь — спад продаж. Жителям Москвы литр сока обходится дороже всего (89 рублей), следом идут Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург (85 рублей).

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО "Такском".