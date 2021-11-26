В Петербурге производители соков и йогуртов столкнулись с дефицитом упаковки и краски

В Петербурге производители продуктов питания начали беспокоиться по поводу возможного дефицита упаковки и краски для печати упаковок. Они могут закончиться уже в середине лета. Об этом сообщил "Деловой Петербург".
По данным издания, еще в апреле Пискаревский молочный завод сообщил о возможных перебоях с поставками из-за проблем с упаковкой из материала Pure-Pak. Организация ищет постановщиков и упрощает дизайн упаковки.
В "Валио" уточнили, что сложности с упаковками у них начались в марте, но сейчас данные проблемы уже частично разрешились. Пока что есть сложности с поставками Tetra Pak, которые необходимы для питьевых йогуртов.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все