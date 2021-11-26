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В Петербурге производители соков и йогуртов столкнулись с дефицитом упаковки и краски
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге производители соков и йогуртов столкнулись с дефицитом упаковки и краски

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Они могут закончиться уже в середине лета.

В Петербурге производители продуктов питания начали беспокоиться по поводу возможного дефицита упаковки и краски для печати упаковок. Они могут закончиться уже в середине лета. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По данным издания, еще в апреле Пискаревский молочный завод сообщил о возможных перебоях с поставками из-за проблем с упаковкой из материала Pure-Pak. Организация ищет постановщиков и упрощает дизайн упаковки.

В "Валио" уточнили, что сложности с упаковками у них начались в марте, но сейчас данные проблемы уже частично разрешились. Пока что есть сложности с поставками Tetra Pak, которые необходимы для питьевых йогуртов.

Фото: pexels

Теги: йогурт, сок, упаковка
Категории: Лента новостей,

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