В Петербурге производители соков и йогуртов столкнулись с дефицитом упаковки и краски

Они могут закончиться уже в середине лета.

В Петербурге производители продуктов питания начали беспокоиться по поводу возможного дефицита упаковки и краски для печати упаковок. Они могут закончиться уже в середине лета. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

По данным издания, еще в апреле Пискаревский молочный завод сообщил о возможных перебоях с поставками из-за проблем с упаковкой из материала Pure-Pak. Организация ищет постановщиков и упрощает дизайн упаковки.

В "Валио" уточнили, что сложности с упаковками у них начались в марте, но сейчас данные проблемы уже частично разрешились. Пока что есть сложности с поставками Tetra Pak, которые необходимы для питьевых йогуртов.

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