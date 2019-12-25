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Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали инициативу о запрете яркой упаковки вейпов
Сегодня, 11:24
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Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали инициативу о запрете яркой упаковки вейпов

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Проект обращения одобрили 11 декабря в рамках заседания парламента города.

Инициативу о запрете яркой упаковки вейпов поддержали депутаты петербургского Законодательного Собрания, рассказал Андрей Рябоконь. 

Проект обращения одобрили 11 декабря в рамках заседания парламента города. Он подразумевает "ужесточение требований к упаковке электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака в целях снижения ее привлекательности". 

Мы хотим сделать упаковку безликой, чтобы лишить ее маркетинговой привлекательности для молодежи. Считаю, это будет еще одним шагом для ограничения распространения опасной для здоровья нации продукции. 

Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга 

Проект на днях поддержала Комиссия по вопросам правопорядка и законности. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге депутаты предложили запретить аборты по ОМС. 

Фото: pxhere 

Теги: закс петербурга, упаковка, электронные сигареты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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