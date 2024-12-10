В Петербурге депутаты предложили запретить аборты по ОМС

Юрий Шишкин отметил, что "вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях".

В Петербурге хотят исключить аборты из перечня услуг, которые оказываются по полису обязательного медицинского страхования. Об этом заявил в рамках заседания правительства врио председателя городского комитета по здравоохранению Юрий Шишкин.

По информации "Петербургского дневника", инициатором предложения стал депутат Госдумы Михаил Романов. Юрий Шишкин отметил, что "вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях".

Кроме того, по словам чиновника, в Северной столице уже ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. Теперь их можно приобрести только по рецепту.

Ранее на Piter.TV: с негативной реакцией работодателя на беременность столкнулись 7% петербурженок.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)