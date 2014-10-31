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Депутат петербургского ЗакСа предложил запретить яркую упаковку вейпов
Сегодня, 12:08
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Депутат петербургского ЗакСа предложил запретить яркую упаковку вейпов

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Депутаты считают, что яркие рисунки имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил запретить яркую упаковку вейпов. 

Проект обращения городского парламента о дополнительных ограничениях продажи электронных сигарет и вейпов к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии поддержала Комиссия по вопросам правопорядка и законности. Инициативу разработали на площадке "Народного фронта". 

Депутаты считают, что яркие рисунки имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями, и это создает у молодежи иллюзию безопасности и интерес. 

Наша инициатива подразумевает ужесточение требований к упаковке электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака в целях снижения ее привлекательности, вплоть до полного запрета нанесения каких-либо символов или изображений на упаковку, кроме необходимых по ГОСТу. 

Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга  

Ранее на Piter.TV: названия 26 парков и скверов скорректировали в Петербурге. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: вейпы, закс петербурга, электронные сигареты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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