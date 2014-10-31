Депутат петербургского ЗакСа предложил запретить яркую упаковку вейпов

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил запретить яркую упаковку вейпов.
Проект обращения городского парламента о дополнительных ограничениях продажи электронных сигарет и вейпов к Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии поддержала Комиссия по вопросам правопорядка и законности. Инициативу разработали на площадке "Народного фронта".
Депутаты считают, что яркие рисунки имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями, и это создает у молодежи иллюзию безопасности и интерес.
Наша инициатива подразумевает ужесточение требований к упаковке электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака в целях снижения ее привлекательности, вплоть до полного запрета нанесения каких-либо символов или изображений на упаковку, кроме необходимых по ГОСТу.
Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа Петербурга
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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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