Названия 26 парков и скверов скорректировали в Петербурге

Инициатива предполагает, что в Северной столице появятся сквер Сергея Радонежского на улице Ивана Черных, Михаила Боброва в Петровском переулке, а также аллея Ленинградских зенитчиц на Дальневосточном проспекте.

В среду, 4 декабря, депутаты Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о корректировке или присвоении названий для 26 зеленых зон в Петербурге.

Инициатива предполагает, что в Северной столице появятся сквер Сергея Радонежского на улице Ивана Черных, Михаила Боброва в Петровском переулке, а также аллея Ленинградских зенитчиц на Дальневосточном проспекте. Кроме того, Пулковский парк переименуют в парк Городов-Героев. В том числе на карту города на Неве нанесут аллею Ленинградских зенитчиц, сквер Юрия Кнорозова и другие объекты.

Кроме того, документ предполагает, что при изменении названий общественных пространств либо описания их местоположения инвентаризация территории не требуется при условии, что фактические границы остаются неизменными. В результате голосования законопроект одобрили большинство депутатов.

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Фото: Telegram / Андрей Рябоконь (носит иллюстративный характер)