Покупателям дали советы, которые помогут выбрать подходящий напиток.

В Роскачестве рассказали, как выбирать томатный сок. В первую очередь специалисты советуют обращать внимание на информацию на упаковке. Там должно быть указано, какой напиток перед вами: прямого отжима или восстановленный. Сок прямого отжима получают из свежих продуктов, его сразу упаковывают. Восстановленный получается из концентрированного томатного сока или пюре. Оба вида достаточно полезны и вкусны, если производитель соблюдает стандарты качества.

Маркировка должна содержать единый знак обращения продукции на рынке стран-членов Таможенного союза. Также на упаковке должна быть информация об изготовителе, сроке хранения, пищевой ценности, ограничения по использованию и употреблению, условия хранения продукта.

Томатный сок полезен для сердечно-сосудистой системы организма снижения уровня холестерина.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Funny Commercials