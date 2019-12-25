Жителя Петербурга обвиняют в продаже несуществующих стройматериалов на 250 тыс. рублей

На предложения откликнулись семь покупателей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 12 мая сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемый в декабре 2023 года создал в интернете сайт с объявлениями о продаже строительных материалов. Самого товара у него не было. На предложения откликнулись семь покупателей. Мужчина изготовил фиктивные договоры, их он направил потерпевшим в мессенджере, убедив как можно скорее внести предоплату. После получения денег злоумышленник переставал выходить на связь. Общий ущерб – порядка 250 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV