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Жителя Петербурга обвиняют в продаже несуществующих стройматериалов на 250 тыс. рублей
Сегодня, 12:59
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Жителя Петербурга обвиняют в продаже несуществующих стройматериалов на 250 тыс. рублей

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На предложения откликнулись семь покупателей.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом 12 мая сообщили в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый в декабре 2023 года создал в интернете сайт с объявлениями о продаже строительных материалов. Самого товара у него не было. На предложения откликнулись семь покупателей. Мужчина изготовил фиктивные договоры, их он направил потерпевшим в мессенджере, убедив как можно скорее внести предоплату. После получения денег злоумышленник переставал выходить на связь. Общий ущерб – порядка 250 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что иногородние подростки выманили 700 тыс. рублей у пенсионерки из Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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