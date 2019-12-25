Врачам из Петербурга дали до 11 лет тюрьмы за торговлю детьми

По данным следствия, за границу было незаконно отправлено 13 малышей, преимущественно в КНР.

Суд признал виновными в торговле людьми, совершенной организованной группой, пятерых медиков – двоих из Петербурга и троих из Владивостока. В рамках схемы с 2018 по 2020 год врачи подделывали документы на младенцев, рожденных суррогатными матерями, оформляли их на иностранных граждан и вывозили за рубеж.

Шесть участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 11 лет. Осужденные женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчина – в колонии строгого режима.

Всего по делу проходили восемь человек. Как сообщает 78.ru, одна из участниц группы в настоящее время находится в зоне проведения специальной военной операции, а организатор схемы объявлена в розыск. По данным следствия, за границу было незаконно отправлено 13 малышей, преимущественно в КНР. Помимо врачей, перед судом предстала представительница агентства суррогатного материнства, занимавшаяся поиском женщин.

Ранее мы сообщили о том, что водитель, сбивший женщину насмерть, предстанет перед судом в Петербурге.

Фото: Piter.TV