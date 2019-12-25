В Кронштадте продают семь зданий на месте бывшего военного завода

Часть из них является объектами культурного наследия федерального значения.

Имущественный комплекс бывшего военного завода в Кронштадте выставили на торги. Аукцион пройдет 17 декабря на площадке Российского аукционного дома онлайн.

Комплекс состоит из семи производственно-складских зданий, общая площадь которых составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Некоторые из них являются объектами культурного наследия федерального значения. Объект располагается на Макаровской улице, дом 2. На продажу выставлены литеры Л, С, Т, У, Ф, Ч, Ш. В начале XIX века там находится Пушечный двор. На территории есть собственный выход к воде.

После продажи комплекс можно использовать как склад или переделать его под офисы или общественное пространство. Начальная цена составляет 480 млн рублей, минимальная — 400 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пятиэтажный особняк на улице Некрасова выставили на торги.

Фото: РАД