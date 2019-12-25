Пятиэтажный особняк на улице Некрасова выставили на торги

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 ноября.

Особняк А.В. Целибеевой на улице Некрасова, 14B выставили на торги. Здание было включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Пятиэтажное здание площадью 596 квадратных метров было построено в конце XIX - начале XX века в стиле поздней эклектики. Оно находится в хорошем состоянии, реставрация исторических интерьеров проводилась в 2009 году. До недавнего времени в доме располагался офис компании. Предполагается, что в будущем в особняке будет штаф-квартира, апарт-отель, офисный или медицинский центр.

Аукцион пройдет 19-го ноября на площадке Российского аукционного дома онлайн. Начальная стоимость лота составляет 150 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выставили на торги крытый рынок "Старая деревня".

Фото: пресс-служба РАД