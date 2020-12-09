Начальная цена лота – 460 млн рублей.

В Петербурге выставили на торги крытый рынок "Старая деревня", расположенный на Бухарестской улице. Информация появилась на сайте Российского аукционного дома.

Потенциальному покупателю предлагают трехэтажное здание общею площадью 5,7 тысяч квадратных метров со встроенными автомойкой и паркингом на 54 места. У здания уже есть арендаторы.

Здание возвели в 2019 году. В августе этого же года появилась информация, что Смольный выселяет рынок у метро "Старая Деревня" для строительства гостиницы и паркинга.

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома