Смольный выселяет рынок у метро "Старая Деревня" для строительства гостиницы и паркинга

Правительство через суд хочет расторгнуть договор с текущим арендатором территории.

Смольный намерен через суд расторгнуть договор с арендатором земельного участка около станции метро "Старая Деревня". Сейчас там находятся три торговых павильона общей площадью более 4 тыс. кв. метров. Весь участок, который арендует ООО "Приморская торговая компания", занимает около 8 тыс. кв. метров. На этом месте хотят построить гостиницу и паркинг, сообщил "Деловой Петербург" с ссылкой на заместителя председателя городского комитета по контролю за имуществом Маргариту Петрову.

Срок действия договора с текущим арендатором истек 2 декабря 2018 года. Но по закону соглашение продолжило действовать на неопределенный срок. Правительство, которое утвердило проект межевания территории рынка еще в 2009 году, будет решать земельный вопрос через суд. Ради гостиницы и паркинга власти города подали иск в арбитражный суд через подведомственное СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". Первое заседание назначили на 2 сентября 2019 года.

Если Смольному удастся выселить с территории "Приморскую торговую компанию", то ее место займет ООО "Группа инжиниринг". Эта компания уже выступила застройщиком соседнего с рынком ТК "Старая Деревня", а теперь претендует на возведение упомянутых гостиницы и паркинга.

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