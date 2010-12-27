Сирота из Петербурга получит отдельное жилье спустя 4 года ожидания

Уполномоченному по правам человека удалось добиться того, что у мальчика-сироты появится своя жилплощадь.

Мальчика-сироту из Колпинского района включили в список на получение жилья спустя 4 года ожидания. Несмотря на то, что отдельная жилплощадь полагалась ребенку, оставшемуся без родителей, по закону, все инстанции требование игнорировали. Проблему разрешил Верховный суд Петербурга после жалобы Уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

Как рассказала пресс-служба организации, мама мальчика умерла в 6 лет, через 5 лет ушел из жизни его отец. С этого момента ребенок жил с бабушкой. Из-за проблем со здоровьем женщина с внуком временно уехали в Тверскую область, а когда вернулись обратно в Петербург, их комната оказалась занята. Жить с нежданными родственниками оказалось очень тяжело: постоянные ссоры, угрозы и оскорбления. Муж дочери женщины не разрешал хозяйке даже подключить стиральную машину.

В 2015 году бабушка сироты обратилась в администрацию Колпинского района для того, чтобы мальчика включили в список на предоставление жилья, но ей отказали. Разъехаться с родственниками было невозможно, так как квартира была получена от города в социальный найм.

Из-за ухудшающихся условий дома было принято решение снять комнату, которую позволяла бы пенсия. Знакомые пострадавших посоветовали обратиться к Уполномоченному по правам человека. После того как Жилищный комитет Петербурга, прокуратура, районный и городской суд поддержали решение администрации Колпинского района о непредоставлении жилья, Светлана Агапитова направила кассационную жалобу в Верховный суд. По итогам заседания суд включил юношу в "жилищный список", недавно ему исполнилось 19 лет.

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