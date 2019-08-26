  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
110
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

В Роскачестве дали советы по защите детей от онлайн-травли

0 0

Чтобы не испытать на себе один из видов кибербуллинга, надо тщательно контролировать свое поведение в интернете.

Специалисты Роскачества рассказали, как обезопасить себя от онлайн-травли. Чтобы не испытать на себе один из видов кибербуллинга, надо тщательно контролировать свое поведение в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В интернете стоит вести себя дружелюбно или нейтрально. Если травля произошла, надо игнорировать ее или попробовать договориться с обидчиком. На оскорбительный материал можно пожаловаться и заблокировать пользователя соцсети. Кроме того, можно направить жалобу в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор. Юным пользователям интернета можно воспользоваться номером детского телефона доверия.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о школьном меню.

Видео: YouTube

Теги: общение, роскачество, советы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии