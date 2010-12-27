В Роспотребнадзоре рассказали о школьном меню

Сотрудники Роспотребнадзора в преддверии начала учебного года рассказали, из чего должны состоять школьные завтраки и обеды. Об этом сообщило ТАСС.
На завтрак дети должны получать закуску, горячее блюдо и горячий напиток, также желательно включать в утреннее меню овощи и фрукты. На обед ученикам должны давать включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы). Также в обед положено и сладкое блюдо.
Согласно установленным нормам, меню для разных возрастных категорий составляется на основе данных о физиологических потребностях в энергии и пищевых веществах.
Ранее Роскачество проверило школьные пиджаки для мальчиков.
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