Роскачество проверило школьные пиджаки для мальчиков

Пиджаки 28 торговых марок исследовали по 60 показателям качества и безопасности.

Роскачество при поддержке Минпромторга России провело ежегодное исследование школьной формы. В этом раз эксперты исследовали школьные пиджаки для мальчиков. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Пиджаки 28 торговых марок исследовали по 60 показателям качества и безопасности. Стоимость одной вещи варьировалась от 1230 до 6390 рублей. Две торговые марки признали соответствующими обязательным требованиям качества и безопасности.

Несколько пиджаков для мальчиков потеряли рейтинг за низкую гигроскопичность и воздухопроницаемость. Также у 17 из 28 пиджаков процентное содержание волокон ткани верха и подкладки соответствовало заявленному. Ни один из исследуемых образцов не окрашивался и только шесть товаров оказались недостаточно износостойкими.

Ранее на Piter.TV: Через год в России введут национальный стандарт на школьную форму.