Через год в России введут национальный стандарт на школьную форму

В стандарте установят параметры гигроскопичности и воздухопроницаемости подкладки и ткани.

В следующем году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

В стандарте установят параметры гигроскопичности и воздухопроницаемости подкладки и ткани, установят требования к прочности и стойкости материалов. Эксперты также пропишут такие критерии, как устойчивость к истиранию, образованию катышков и изменению размеров после стирки.

Работу над созданием документа ведет Роскачество.

В прошлом году в Роскачестве рассказали, как некачественная школьная форма может навредить ребенку.

Видео: YouTube/ Behind the News