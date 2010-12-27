Роскачество: из-за некачественной школьной формы ребенок может заболеть

У ребенка может подняться температура, начаться аллергия, пойти сыпь и образоваться потница.

В Роскачестве рассказали, чем может закончиться для ребенка долгое ношение некачественной формы. Повышенное содержание в составе одежды синтетики приводит к аллергии, потнице и повышению температуры. Об этом Piter.TV сообщила заместитель руководителя Российской системы качества Мария Сапунцова.

Покупая школьную форму, родителям стоит обращать внимание на состав ткани. Большая доля синтетики в составе может очень плохо закончиться для ребенка. В такой одежде школьник будет себя чувствовать, как в целлофановом пакете. А это значит, что он будет потеть, а синтетика не впитывает влагу. В результате ребенок может простудиться. Кроме того, у него может начаться аллергия, и пойти по всему телу сыпь или потница. Мария Сапунцова

При выборе одежды для ребенка необходимо обращать внимание на состав ткани, который указан на ярлычке. Эту информацию необходимо сравнить с той, что указана на этикетке. По словам Сапунцовой, недобросовестные производители зачастую завышают на ярлычке долю натуральных тканей и занижает долю синтетических. В этом случае определить фальшивку поможет только сравнение с документацией.

Кроме того, заместитель руководителя Роскачества напомнила, что хорошая школьная форма, в составе которой не менее 40 % натуральных тканей, не может стоить дешевле 1200-1500 рублей.

Ранее мы публиковали статью по выбору школьной формы.

Фото: Piter.TV