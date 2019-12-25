Здание бывшей котельной в Зеленогорске продали на торгах в три раза дороже начальной цены

На здание котельной претендовали 15 участников.

Накануне, 20 мая, на площадке Российского аукционного дома продали имущество Петербурга на 106,2 млн рублей. Итоговая цена на 60% превысила начальную. Об этом сообщила пресс-служба РАД.

Всего в четверг прошло семь аукционов. Самая оживленная борьба велась за здание бывшей котельной на Александровской улице в Зеленогорске. На лот было 15 претендентов. Цену повышали 39 раз. В итоге объект продали за 47,1 млн рублей, тогда как начальная сумма была 14,2 млн рублей.

Кроме того, новый владелец появился у четырех нежилых помещений на улицах Роменская, Беринга, Ропшинской и 12-й Красноармейской, объектов с земельным участком в Металлострое (они еще не достроены). Также продали полный пакет акций ОАО "Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что здание киностудии им. Горького на Мельничной улице продали на торгах.

Фото: фондимущества.рф