Здание киностудии им. Горького на Мельничной улице продали на торгах

На площадке Российского аукционного дома продали здание АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" на Мельничной улице. Об этом сообщила пресс-служба РАД.
Цена продажи четырех нежилых зданий общей площадью 17,4 тыс. "квадратов" составила 475,45 млн рублей. Также в лот были включены два смежных земельных участка общей площадью 1,9 га.
Территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов. Участок может использоваться для размещения офисов и объектов торговли, а также для жилищного строительства.
У любого проекта на этом месте отличный потенциал благодаря близости к историческому центру, Александро-Невской лавре и Неве.
отметил заместитель генерального директора РАД Павел Жирунов.
Фото: "Яндекс.Карты"
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