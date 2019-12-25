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Здание киностудии им. Горького на Мельничной улице продали на торгах
Сегодня, 15:21
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nadezhda_sib

Здание киностудии им. Горького на Мельничной улице продали на торгах

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Объект приобрели за 475 млн рублей.

На площадке Российского аукционного дома продали здание АО "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" на Мельничной улице. Об этом сообщила пресс-служба РАД.

Цена продажи четырех нежилых зданий общей площадью 17,4 тыс. "квадратов" составила 475,45 млн рублей. Также в лот были включены два смежных земельных участка общей площадью 1,9 га. 

Территория относится к зоне общественно-деловой застройки и жилых домов. Участок может использоваться для размещения офисов и объектов торговли, а также для жилищного строительства. 

У любого проекта на этом месте отличный потенциал благодаря близости к историческому центру, Александро-Невской лавре и Неве.

отметил заместитель генерального директора РАД Павел Жирунов. 

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: здание киностудии, лот, продажа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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