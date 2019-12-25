На прошлой неделе Петербург получил более 80 млн рублей за продажу городского имущества на торгах

За один из лотов боролись 28 претендентов.

На минувшей неделе на торгах продали имущество Петербурга на 83 млн рублей. Часть торгов прошла в очном формате, часть ― на площадке "Российского аукционного дома". Об этом 15 марта сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений города.

Самым востребованным лотом оказался участок на территории Новоселки в Пушкине. За него боролись 28 претендентов. Площадь участка составляет 1212 кв. метров. В ходе торгов цена возросла в 17,7 раз и достигла 14 млн рублей. Это не единственный участок, который продавался в этом месте. Еще один, площадью 1113 кв. метров, продали за 16,7 млн рублей. Землю отдали для индивидуального жилищного строительства.

Также на торгах продали помещения жилого фонда коммерческого пользования в Ломоносове на набережной Сидоровского канала. Квартиры приобрели за 4 млн рублей.

С 9 по 12 марта на площадке "Российского аукционного дома" реализовали 10 лотов на общую сумму 48,3 млн рублей. Среди них ― 10 нежилых помещений и одно нежилое здание с земельным участком.

В общей сложности доход города составил 83 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шестиэтажное офисное здание у Московского вокзала выставят на торги.

Фото: Piter.TV