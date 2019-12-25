Шестиэтажное офисное здание у Московского вокзала выставят на торги

Начальная цена объекта составляет 179 млн рублей.

Шестиэтажное офисное здание площадью более 4 тысяч квадратных метров на Лиговском проспекте выставят на торги. На данный момент помещения принадлежат АО "Научо-исследовательский институт "ТЕСТ". Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.



На данный момент АО занимается управлением и сдачей в аренду собственной недвижимости. Офис располагается по адресу Лиговский проспект, 56Б. Общая площадь земельного участка составляет 1,9 тыс. кв. метров.



Начальная цена ― 179 млн рублей. Торги пройдут 19 апреля на электронной площадке Российского аукционного дома.

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